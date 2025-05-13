Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:52, 13 мая 2025Бывший СССР

Украинские беспилотники атаковали завод в Луганске

Ударные БПЛА ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Четыре ударных БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Отмечается, что утром три ударных беспилотника самолетного типа атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. В результате на производственной площадке произошло возгорание. Спустя менее чем через час еще один беспилотник нанес удар.

В результате утренней атаки повреждения получили гражданский транспорт, административное здание асфальтобетонного завода. Фрагменты беспилотника также упали вблизи частного сектора, уточнили в правительстве региона.

Ранее представитель военной комендатуры Луганской народной республики заявил, что ВСУ активно используют для атак на регион дроны собственного производства. На основе анализа фрагментов беспилотников был сделан вывод, что удар наносился при помощи БПЛА самолетного типа PD-2. Дальность полета таких дронов составляет до 1,1 тысячи километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина обвинила Китай в «поддержке агрессии» за участие в параде Победы в Москве. Как на это ответил Пекин?

    Трамп исключил Израиль из переговоров по Ближнему Востоку

    Отец бросился спасать сына из океана и утонул вместе с ним

    В Германии заявили о невозможности ЕС согласовать жесткие санкции против России

    Анна Семенович показала лицо с гематомами и отеками

    Первая ракетка России показала восстановление после матчей

    Призвавшего расправиться с полицейскими и военными россиянина осудили

    Представитель одной из самых опасных профессий в мире рассказал о работе посреди океана

    У Зеленского придумали новое условие по встрече в Стамбуле

    Видео издевательств бойцов ВСУ над сослуживцем нашли на трофейном телефоне под Курском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости