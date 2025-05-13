Украинские беспилотники атаковали завод в Луганске

Ударные БПЛА ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

Четыре ударных БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Отмечается, что утром три ударных беспилотника самолетного типа атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. В результате на производственной площадке произошло возгорание. Спустя менее чем через час еще один беспилотник нанес удар.

В результате утренней атаки повреждения получили гражданский транспорт, административное здание асфальтобетонного завода. Фрагменты беспилотника также упали вблизи частного сектора, уточнили в правительстве региона.

Ранее представитель военной комендатуры Луганской народной республики заявил, что ВСУ активно используют для атак на регион дроны собственного производства. На основе анализа фрагментов беспилотников был сделан вывод, что удар наносился при помощи БПЛА самолетного типа PD-2. Дальность полета таких дронов составляет до 1,1 тысячи километров.