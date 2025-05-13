Украинские диверсанты готовили провокации в российском регионе на майские праздники

В ДНР нашли тайник диверсантов ВСУ, подготовленный для провокаций в праздники

В Курахово Донецкой народной республики (ДНР) спецслужбы выявили крупный тайник украинских диверсантов, который они планировали использовать для провокаций на майские праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В схроне находилось иностранное вооружение: два пулемета, 20 гранатометов различного типа, 300 иностранных автоматических гранатометных выстрелов, четыре противотанковые мины и 36 минометных калибра 120 миллиметра и более 30 гранат различной модификации. Изъятые образцы переданы на исследование в научно-исследовательские центры Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области ФСБ ликвидировала тайник с винтовками и взрывчаткой.