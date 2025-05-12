ФСБ ликвидировала тайник с винтовками и взрывчаткой в российском регионе

В Челябинской области ФСБ ликвидировала тайник с винтовками и взрывчаткой

В Челябинской области сотрудники ФСБ ликвидировали тайник со средствами поражения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержаны три человека. По данным силовиков, они вступили в сговор и организовали тайник, в котором спрятали винтовки с оптическими прицелами, более 300 боеприпасов различного калибра, взрывчатое вещество и три электродетонатора. Содержимое было изъято.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 222 («Незаконное хранение оружия, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору») и статье 222.1 («Незаконное хранение взрывных устройств») УК РФ.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев призвал нарастить усилия в борьбе с незаконным оборотом оружия.