В Европе пожаловались на желание торговать с Россией

Каллас: Европейские компании по-прежнему хотят зарабатывать в России

Европейские компании по-прежнему хотят зарабатывать в России, даже под угрозой уголовной ответственности за обход санкций. На желание бизнеса торговать с РФ пожаловалась глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, ее цитирует газета «Известия».

Дипломат объяснила журналистам, что украинский конфликт продолжается, потому что в ЕС не смогли оказать достаточного давления на Москву.

«Мы уже ввели уголовную ответственность для тех, кто обходит санкции. Очевидно, что есть европейские компании, которые по-прежнему хотят зарабатывать в России», — добавила она.

Каллас уже обещала, что 17-й пакет санкций против России будет принят к 20 мая. О содержимом нового набора ограничений она не рассказала, сославшись на несогласованность деталей новых ограничений.

Ранее Каллас отреагировала на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной ультиматумом. По ее словам, без прекращения огня такие переговоры невозможны. В ответ депутат комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности неприемлемым.