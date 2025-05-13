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22:33, 13 мая 2025Мир

В Германии исключили дальнейшие компромиссы по Украине

Канцлер ФРГ Мерц назвал неприемлемыми дальнейшие компромиссы по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что дальнейший процесс урегулирования на Украине зависит от России, поскольку Киев согласился на встречу в Стамбуле. Об этом Мерц сказал на совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Мерц заявил, что согласие президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Стамбуле уже считается компромиссом. Поэтому он назвал неприемлемыми дальнейшие уступки.

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«Это также показывает серьезность намерений [Зеленского] и в то же время готовность к компромиссу, что он готов сделать все, чтобы воспользоваться возможностью сейчас для прекращения огня и последующих мирных переговоров по Украине», — отметил он.

Ранее Зеленский пообещал президенту России Владимиру Путину лично ждать его на переговорах в Стамбуле 15 мая. Позже американское издание Axios выяснило, что украинский лидер прибудет в Турцию на переговоры с Россией в любом случае.

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