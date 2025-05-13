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21:21, 13 мая 2025Мир

В Госдепе назвали переговоры РФ и Украины в Стамбуле критическим моментом

Госдеп: Переговоры РФ и Украины в Стамбуле будут критическим моментом для мира
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Переговоры России и Украины будут критическим моментом для мирного урегулирования конфликта, заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Томми Пиготт на брифинге. Трансляцию вел C-SPAN.

По его словам, это критически важная возможность, чтобы попытаться достичь прекращения огня, за которым потом может последовать крепкий мир.

Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий в четверг 15 мая. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский пообещал российскому президенту лично ждать его на переговорах в Турции.

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