В Госдуме указали на признак подготовки НАТО к будущей войне

Картаполов: Пересмотр НАТО своей военной доктрины говорит о подготовке к войне

Пересмотр НАТО своей военной доктрины говорит о продолжении подготовки альянса к будущей войне. На этот признак указал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, которого цитирует РИА Новости.

По словам парламентария, страны НАТО также пытаются восстановить военное производство. «Нам надо четко понимать и видеть то, что они делают, и принимать ответные шаги», — предупредил он.

При этом Картаполов подчеркнул, что у России есть образцы вооружения, не имеющие аналогов в мире.

Ранее американский Business Insider отметил, что НАТО находится в крайне уязвимом положении из-за устаревшей военной доктрины. В материале приводится мнение военных экспертов, которые заявили, что действия России на Украине ставят под сомнение господство альянса в воздухе.

Кроме того, в феврале в пресс-службе Совбеза России заявили о подготовке НАТО к боевым действиям на морском дне. По данным совещательного органа, альянс уже занимается разработкой соответствующей доктрины для проведения военных операций в таком пространстве.