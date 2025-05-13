Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 13 мая 2025Россия

В Госдуме указали на признак подготовки НАТО к будущей войне

Картаполов: Пересмотр НАТО своей военной доктрины говорит о подготовке к войне
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup via Reuters

Пересмотр НАТО своей военной доктрины говорит о продолжении подготовки альянса к будущей войне. На этот признак указал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, которого цитирует РИА Новости.

По словам парламентария, страны НАТО также пытаются восстановить военное производство. «Нам надо четко понимать и видеть то, что они делают, и принимать ответные шаги», — предупредил он.

При этом Картаполов подчеркнул, что у России есть образцы вооружения, не имеющие аналогов в мире.

Ранее американский Business Insider отметил, что НАТО находится в крайне уязвимом положении из-за устаревшей военной доктрины. В материале приводится мнение военных экспертов, которые заявили, что действия России на Украине ставят под сомнение господство альянса в воздухе.

Кроме того, в феврале в пресс-службе Совбеза России заявили о подготовке НАТО к боевым действиям на морском дне. По данным совещательного органа, альянс уже занимается разработкой соответствующей доктрины для проведения военных операций в таком пространстве.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали герб России без крестов. Необычную деталь заметили во время очередного награждения Адама Кадырова

    Россиянам объяснили причины возникновения молочницы во рту

    Предотвращены удары ВСУ по двум российским регионам

    В России возникли проблемы с переработкой нефти

    Российские войска ударили по учебному центру ВСУ

    Следователь заявил о сотне женщин на счету ангарского маньяка

    Названы последствия выхода США из переговорного процесса

    Военный высказался о задачах ВС РФ под Днепром

    Помощники Байдена пытались скрыть его умственную деградацию от подчиненных

    Россиянам показали гниющие останки вторгшегося в Курскую область наемника из страны НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости