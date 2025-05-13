Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:09, 13 мая 2025Россия

В Госдуме взяли на контроль дело избитой самбистом россиянки

Депутат Горячева взяла на контроль дело об избиении девушки самбистом Гончаровым
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы (ГД) Ксения Горячева взяла на контроль дело об избиении девушки самбистом Алексеем Гончаровым в ночном караоке-клубе Калининграда. Об этом рассказала правозащитница Светлана Грачева, обратившаяся к депутату с просьбой проконтролировать ход расследования дела, передает портал «Страсти».

Грачева также планирует обратиться к депутату ГД Александру Толмачеву, который, по ее мнению, поможет в разработке закона, направленного на лишение спортсменов, совершивших преступление, званий и наград.

Источник уточняет, что инцидент произошел в ночь на 8 мая. Гости заведения, в числе которых был самбист, не оплатили счет и решили покинуть клуб. Когда пострадавшая попыталась остановить их, Гончаров нанес ей удар в лицо. В больнице девушке диагностировали перелом медиальной стенки глазницы (орбиты) и перелом решетчатой кости с правой стороны.

Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», пишет Shot. Во Всероссийской федерации самбо подчеркнули, что Гончаров больше не будет принимать участие в соревнованиях по самбо. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Все, что после инцидента сказал Гончаров пострадавшей девушке: «Извини, я косякнул», пишет Amber Mash.

Ранее российского актера Руслана Алдонина, который играл в сериалах «Беспринципные» и «Слепая», избили у бара в центре Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшие заключенные сбежали с военного полигона под Ростовом. Они подписали контракты с Минобороны и ждали отправки на СВО

    «Калашников» увеличил срок эксплуатации СКАТа

    Россиянка проехалась в самом дешевом вагоне поезда в Индии и привела подписчиков в ужас

    Паралимпийский чемпион с Украины пожаловался на россиян

    Внешний вид 51-летней Кейт Мосс на прогулке напугал фанатов в сети

    В МИД назвали темы переговоров с Украиной в Стамбуле

    Вооруженное нападение на полицейских в российском городе назвали терактом

    Названа цена самой дешевой новостройки в Сочи

    Умер первый зампредседателя правительства Смоленской области

    В России отреагировали на расследование из-за поездки евродепутатов в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости