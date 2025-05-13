В Госдуме взяли на контроль дело избитой самбистом россиянки

Депутат Горячева взяла на контроль дело об избиении девушки самбистом Гончаровым

Депутат Госдумы (ГД) Ксения Горячева взяла на контроль дело об избиении девушки самбистом Алексеем Гончаровым в ночном караоке-клубе Калининграда. Об этом рассказала правозащитница Светлана Грачева, обратившаяся к депутату с просьбой проконтролировать ход расследования дела, передает портал «Страсти».

Грачева также планирует обратиться к депутату ГД Александру Толмачеву, который, по ее мнению, поможет в разработке закона, направленного на лишение спортсменов, совершивших преступление, званий и наград.

Источник уточняет, что инцидент произошел в ночь на 8 мая. Гости заведения, в числе которых был самбист, не оплатили счет и решили покинуть клуб. Когда пострадавшая попыталась остановить их, Гончаров нанес ей удар в лицо. В больнице девушке диагностировали перелом медиальной стенки глазницы (орбиты) и перелом решетчатой кости с правой стороны.

Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», пишет Shot. Во Всероссийской федерации самбо подчеркнули, что Гончаров больше не будет принимать участие в соревнованиях по самбо. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Все, что после инцидента сказал Гончаров пострадавшей девушке: «Извини, я косякнул», пишет Amber Mash.

Ранее российского актера Руслана Алдонина, который играл в сериалах «Беспринципные» и «Слепая», избили у бара в центре Москвы.

