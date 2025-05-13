В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа перед переговорами в Стамбуле

Песков: Планов проведения разговора Путина и Трампа пока нет

Планов проведения телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа перед возможными переговорами в Стамбуле по вопросу украинского урегулирования на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает «Интерфакс».

«В настоящий момент таких планов нет», — ответил на вопрос журналистов представитель Кремля.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что присутствие Трампа на переговорах по Украине в Стамбуле будет зависеть от участия Путина во встрече. По данным неназванного чиновника, возможный визит главы Белого дома в Турцию «остается открытым вопросом».

12 мая Трамп допустил поездку в Стамбул на переговоры по Украине, которые могут состояться 15 мая. Он также выразил надежду на положительные итоги дискуссий между сторонами.