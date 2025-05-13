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05:18, 13 мая 2025Бывший СССР

В МИД России оценили новый учебник по истории Молдавии

Захарова назвала содержание нового учебника по истории Молдавии ложью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Содержание нового учебника по истории Молдавии, где РФ выставляется стороной приднестровского конфликта — это невероятная подлость, ложь и искажение истории. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говорится на сайте дипведомства.

«Это можно было бы назвать невероятной глупостью, если бы это не была невероятная подлость, откровенная ложь и беззастенчивое искажение истории», — отметила она.

По словам Захаровой, с самого начала приднестровского конфликта РФ заняла активную позицию в поисках путей его урегулирования. В частности, благодаря действиям российских бойцов была остановлена вооруженная фаза конфликта.

Ранее сообщалось, что новый молдавский учебник по истории для старших классов, рассказывая о приднестровском конфликте, утверждает, что его сторонами были Молдавия и Россия. Кишинев пытался сохранить свою целостность, а Москва якобы занималась «продолжением ее империалистических и геостратегических интересов».

Также ранее стало известно, что в учебнике обнаружилось утверждение, будто молдаван как нации не существует. По версии данного пособия для старших классов, эта нация отрицается, поскольку все граждане якобы на самом деле являются румынами.

Помимо этого, освобождение Молдавии советскими войсками было представлено в новом молдавском учебнике как «серьезная проблема» для Румынии.

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