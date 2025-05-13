В России увидели основания для встречи Путина и Папы Римского

Религиовед Лункин увидел основания для встречи Путина и Папы Римского

Заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин в беседе с РИА Новости увидел основания для встречи президента России Владимира Путина с новым Папой Римским Львом XIV.

По его словам, российский лидер является уникальным главой государства, который больше всех из руководителей России встречался с понтификами. Дважды он встретился с папой Павлом II, один раз с Бенедиктом XVI и три раза с папой Франциском. Возможная встреча с новым главой Римско-католической церкви станет для Путина седьмой.

«Я думаю, что встреча с Львом XIV тоже состоится, и есть для этого все основания», — подчеркнул Лункин.

Религиовед напомнил, что отношения на высшем уровне сложились лишь в 2009 году, когда было открыто посольство РФ в Ватикане, однако Россия всегда стремилась сохранить хорошие отношения, даже в советский период, когда официальных контактов не было.

Новым главой Римско-католической церкви стал 69-летний американский кардинал Роберт Превост. Он принял имя Лев XIV. Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня.

