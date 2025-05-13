Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 13 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы ЕС обойти вето Венгрии на санкции

Депутат Чепа усомнился в демократичности ЕС из-за планов обойти вето Венгрии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Европейском союзе (ЕС) пытаются найти лазейки, чтобы продвинуться в выполнении задач, направленных против России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на планы объединения обойти вето Венгрии на санкции.

Ранее об этом сообщила Financial Times. По информации газеты, ЕС собирается перенести большую часть антироссийских рестрикций «на другую юридическую основу», что позволит обойти требование единогласия, необходимое для продления антироссийских ограничений.

«Мы видим, что "демократия" процветает в Европе. Мы видим, что происходит в странах на выборах, что происходит, если появляется какая-то партия или какое-то правительство в стране, имеющее другое мнение по сравнению с тем консолидированным мнением, принятым большинством стран НАТО. Мы видим полный произвол и попытки обходить все международные нормы, международные и внутренние договоренности стран ЕС, НАТО и так далее. Кто выступает против, становятся изгоями», — поделился Чепа.

Ранее представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия совместно с европейскими союзниками может ввести санкции против России в случае отказа от прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали герб России без крестов. Необычную деталь заметили во время очередного награждения Адама Кадырова

    В Госдуме указали на признак подготовки НАТО к будущей войне

    Алеся Кафельникова опубликовала фото в платье с декольте до пупка

    Названы особенности пробивающего танки навылет «Корнета»

    В России отреагировали на планы ЕС обойти вето Венгрии на санкции

    У пассажирского самолета треснуло лобовое стекло в полете над Россией

    Захарова указала на молчание Германии после видео с Мерцем

    На Украине внесли изменения в Бюджетный кодекс ради ресурсной сделки с США

    Военблогеры раскритиковали видео с сыном Кадырова и гербом России без крестов

    В России осудили военнослужащего ВСУ за вторжение в Курскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости