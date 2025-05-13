Депутат Чепа усомнился в демократичности ЕС из-за планов обойти вето Венгрии

В Европейском союзе (ЕС) пытаются найти лазейки, чтобы продвинуться в выполнении задач, направленных против России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на планы объединения обойти вето Венгрии на санкции.

Ранее об этом сообщила Financial Times. По информации газеты, ЕС собирается перенести большую часть антироссийских рестрикций «на другую юридическую основу», что позволит обойти требование единогласия, необходимое для продления антироссийских ограничений.

«Мы видим, что "демократия" процветает в Европе. Мы видим, что происходит в странах на выборах, что происходит, если появляется какая-то партия или какое-то правительство в стране, имеющее другое мнение по сравнению с тем консолидированным мнением, принятым большинством стран НАТО. Мы видим полный произвол и попытки обходить все международные нормы, международные и внутренние договоренности стран ЕС, НАТО и так далее. Кто выступает против, становятся изгоями», — поделился Чепа.

Ранее представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия совместно с европейскими союзниками может ввести санкции против России в случае отказа от прекращения огня.