Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:55, 13 мая 2025Россия

Видео издевательств бойцов ВСУ над сослуживцем нашли на трофейном телефоне под Курском

Военкор Коц опубликовал видео с издевательствами бойцов ВСУ над сослуживцем
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с найденного в Курской области трофейного телефона бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором запечатлены издевательства военнослужащих 25-го отдельного штурмового батальона над сослуживцем. Ролик опубликовал военкор Александр Коц в Telegram.

Полная запись длится больше 10 минут. На ней видно, как одного из украинских военных заставляют подписать некий рапорт, параллельно с этим жестоко избивая, в том числе ногами, лопатой и ремнем. Кроме того, ему угрожают отрубить пальцы, а также начинают закапывать живьем. В результате бойцам ВСУ удается силой склонить сослуживца к подписанию документа.

Место и дата съемок не уточняются. Коц считает, что украинского военного могли заставлять подписать рапорт о переводе в штурмовой батальон из резервного.

Ранее военкор опубликовал фотографии и видео с трофейного телефона бойца ВСУ, ликвидированного под Курском. Съемка сделана в конце лета или в начале осени. На кадрах украинский военный вместе с сослуживцем едет в кузове грузовика по дороге мимо прикрепленного на забор указателя «Суджа».

Кроме того, в апреле российские десантники нашли на телефоне бойца ВСУ компрометирующее армию республики голосовое сообщение. В нем военнослужащему угрожали увеличить сумму неизвестного ежемесячного платежа, который тот задерживал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина обвинила Китай в «поддержке агрессии» за участие в параде Победы в Москве. Как на это ответил Пекин?

    Трамп исключил Израиль из переговоров по Ближнему Востоку

    Отец бросился спасать сына из океана и утонул вместе с ним

    В Германии заявили о невозможности ЕС согласовать жесткие санкции против России

    Анна Семенович показала лицо с гематомами и отеками

    Первая ракетка России показала восстановление после матчей

    Призвавшего расправиться с полицейскими и военными россиянина осудили

    Представитель одной из самых опасных профессий в мире рассказал о работе посреди океана

    У Зеленского придумали новое условие по встрече в Стамбуле

    Видео издевательств бойцов ВСУ над сослуживцем нашли на трофейном телефоне под Курском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости