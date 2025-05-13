Видео издевательств бойцов ВСУ над сослуживцем нашли на трофейном телефоне под Курском

Военкор Коц опубликовал видео с издевательствами бойцов ВСУ над сослуживцем

В сети появились кадры с найденного в Курской области трофейного телефона бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором запечатлены издевательства военнослужащих 25-го отдельного штурмового батальона над сослуживцем. Ролик опубликовал военкор Александр Коц в Telegram.

Полная запись длится больше 10 минут. На ней видно, как одного из украинских военных заставляют подписать некий рапорт, параллельно с этим жестоко избивая, в том числе ногами, лопатой и ремнем. Кроме того, ему угрожают отрубить пальцы, а также начинают закапывать живьем. В результате бойцам ВСУ удается силой склонить сослуживца к подписанию документа.

Место и дата съемок не уточняются. Коц считает, что украинского военного могли заставлять подписать рапорт о переводе в штурмовой батальон из резервного.

Ранее военкор опубликовал фотографии и видео с трофейного телефона бойца ВСУ, ликвидированного под Курском. Съемка сделана в конце лета или в начале осени. На кадрах украинский военный вместе с сослуживцем едет в кузове грузовика по дороге мимо прикрепленного на забор указателя «Суджа».

Кроме того, в апреле российские десантники нашли на телефоне бойца ВСУ компрометирующее армию республики голосовое сообщение. В нем военнослужащему угрожали увеличить сумму неизвестного ежемесячного платежа, который тот задерживал.