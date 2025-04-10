Спецкор RT Пискунов: В телефоне бойца ВСУ нашли сообщение о поборах в армии

Российские десантники их 11-й ОДШБр на курском направлении фронта нашли у покойного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) телефон, в котором было компрометирующее армию республики голосовое сообщение. В одном из внутренних чатов военных он рассказал о поборах в войсках, заявил спецкор RT Александр Пискунов.

Автор голосового, вероятнее всего, работал в тылу. Судя по теме разговора, военнослужащему угрожали увеличить сумму какого-то ежемесячного платежа, который он задерживал.

Установлено, что владельцем телефона был боец из 1-й десантно-штурмовой роты 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр ВСУ.

Ранее стало известно, что в белгородском приграничье пропала без вести 141-я бригада ВСУ. Ее сформировали, чтобы укрепить украинскую оборону на нескольких участках и сменить истощенные силы.