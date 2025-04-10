Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:57, 10 апреля 2025Россия

В телефоне украинского бойца нашли компрометирующее ВСУ голосовое сообщение

Спецкор RT Пискунов: В телефоне бойца ВСУ нашли сообщение о поборах в армии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Российские десантники их 11-й ОДШБр на курском направлении фронта нашли у покойного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) телефон, в котором было компрометирующее армию республики голосовое сообщение. В одном из внутренних чатов военных он рассказал о поборах в войсках, заявил спецкор RT Александр Пискунов.

Автор голосового, вероятнее всего, работал в тылу. Судя по теме разговора, военнослужащему угрожали увеличить сумму какого-то ежемесячного платежа, который он задерживал.

Установлено, что владельцем телефона был боец из 1-й десантно-штурмовой роты 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр ВСУ.

Ранее стало известно, что в белгородском приграничье пропала без вести 141-я бригада ВСУ. Ее сформировали, чтобы укрепить украинскую оборону на нескольких участках и сменить истощенные силы.

    Обсудить
    Последние новости

    «Люди стали бояться». Трамп объяснил решение отложить введение торговых пошлин для 75 стран

    Неизвестные расчленили путешествующего британского ученого и сложили его останки в чемодан

    Карлсон заявил об уничтожении Украины

    По Киеву ударили дронами-камикадзе «Герань-2»

    Военный аналитик назвал приоритетные направления для Армии России в зоне СВО

    В телефоне украинского бойца нашли компрометирующее ВСУ голосовое сообщение

    Собчак задавалась вопросом после демонстрации тело напавшего на ДПС в Чечне

    В США захотели создать фонд для борьбы с Россией

    Президент Бразилии назвал последствия вводимых США пошлин

    Карлсон заявил о проигрыше США в войне против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше