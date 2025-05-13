Военблогеры раскритиковали видео с сыном Кадырова и гербом России без крестов

Военный блогер Федоров возмутился видео с сыном Кадырова и гербом РФ без крестов

Военные блогеры резко отреагировали на появившееся в сети видео награждения сына главы Чечни Адама Кадырова. Их внимание привлек попавший в кадр искаженный герб России с отсутствующими на нем христианскими символами — крестами.

Блогер Кирилл Федоров заявил в Telegram, что безразлично относится к «очередному награждению» Кадырова-младшего. При этом он выразил озабоченность тем, что происходит на видео с государственным гербом России. «Кто посмел и кто понесет ответственность за то, что на официальном мероприятии государственный символ искажен?» — задался вопросом Федоров.

Аналогичную позицию занял и автор Telegram-канал «Два майора». Он указал, что подобные инциденты отрицательно сказываются на межнациональных отношениях. Вместе с тем автор канала усомнился в том, что факту искажения государственного символа будет дана уголовно-правовая оценка. «Как мы видим, эта республика словно на "особом счету"», — заключил он.

О награждении Адама Кадырова памятной медалью к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный» вечером 12 мая сообщил его отец – глава Чечни Рамзан Кадыров.