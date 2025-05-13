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21:43, 13 мая 2025Россия

Военкор назвал готовность Зеленского на личную встречу с Путиным дешевым приемом

Военкор Коц назвал готовность Зеленского на встречу с Путиным дешевым приемом
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Готовность президента Украины Владимира Зеленского лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным является «дешевым приемом, призванным развести человека эмоционально и заставить действовать импульсивно», считает военкор Александр Коц. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По мнению Коца, Зеленский, предлагая это, «думает, что это он разводит, но по факту развел сам себя». «Участие Владимира Путина в переговорах не предполагалось в том числе и поэтому. Зачем нам участвовать в чужом цирке. Мы на него посмотрели в Вашингтоне», — сказал военкор. При этом он отметил, что если Украина готова на серьезный разговор, то в РФ «есть серьезные переговорщики».

Ранее Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий в четверг 15 мая. В ответ на это Зеленский пообещал российскому президенту лично ждать его на переговорах в Турции.

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