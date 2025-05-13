Волочкова рассказала об онкологии у ушедшей звезды балета

Волочкова: У балерины Аллы Осипенко был рак и серьезные проблемы со зрением

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о проблемах со здоровьем у своей наставницы, выдающейся балерины Аллы Осипенко. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Волочкова сообщила, что была очень близка с Осипенко, которой не стало 12 мая. Артистке и педагогу было 92 года.

«У Аллы Евгеньевны были проблемы со зрением. Мы ездили к ней в больницу, оказывается, у нее была онкология. Но об этом никто не говорил, чтобы не расстраивать, 93 года человеку!», — заявила Волочкова.

Также звезда балета вспомнила, как Осипенко поддерживала ее в трудные моменты карьерного пути. «Великая русская балерина. Она дала мне свои знания, свой талант, великий человек. Я молюсь всем своим наставникам в церкви. Педагоги уходят из моей жизни, а я самая счастливая балерина на этой земле», — добавила она.

Алла Осипенко выступала на сценах по всему миру. Ее номера были отмечены престижными наградами — например, наградой Парижской академии танца.