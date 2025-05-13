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10:32, 13 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил об опасных симптомах проблем с венами

Флеболог Казанский назвал тяжесть в икроножных мышцах признаком проблем с венами
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rabizo Anatolii / Shutterstock / Fotodom

Симптомы заболеваний вен на начальной стадии часто списываются на усталость, предупредил флеболог «Скандинавского Центра Здоровья» Максим Казанский. В разговоре с «Лентой.ру» он предупредил об опасных симптомах серьезных проблем, которые многие люди игнорируют.

По словам врача, о заболеваниях вен могут сигнализировать тяжесть, дискомфорт, болезненность в икроножных мышцах. Эти симптомы действительно могут возникать при усталости, поэтому насторожиться следует, если они приобрели постоянный характер. Кроме того, о проблемах могут говорить расширение вен, более выраженный рисунок, сосудистая сеточка, отеки, изменения кожных покровов на ногах, добавил Казанский.

Он подчеркнул, что, если дискомфортные ощущения в нижних конечностях стали постоянными, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. «Несвоевременное обращение к флебологу может привести к выраженным поражениям тканей, появлению трофических язв и, как следствие, тромбозу вен нижних конечностей», — предупредил врач.

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