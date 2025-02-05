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13:28, 5 февраля 2025Забота о себе

Врач развеял несколько распространенных мифов о варикозе

Флеболог Офицеров: Вылечить варикозную болезнь мазями с экстрактом пиявок нельзя
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Вокруг варикоза существует множество мифов, из-за которых люди не обращаются вовремя за медицинской помощью, предупредил флеболог Антон Офицеров. Несколько очень распространенных заблуждений о болезни врач развеял в Telegram-канале «Клиники Фомина».

По словам Офицерова, вопреки распространенному мнению, варикоз — это не просто эстетическая проблема, это серьезное заболевание. Он объяснил, что за расширенными венами и сосудистыми «звездочками» скрывается нарушение работы венозных клапанов, которое вызывает застой крови, отеки, воспаление и даже трофические язвы. Без лечения заболевания велик риск развития воспаления вен, тромбоза и даже смертельно опасной тромбоэмболии легочной артерии.

Назвал Офицеров мифом и мнение, будто варикозную болезнь можно вылечить мазями и гелями на основе экстрактов пиявок или конского каштана. Однако, по его словам, подобные средства за счет охлаждающего эффекта или улучшения микроциркуляции лишь временно уменьшают отеки и тяжесть в ногах, но не восстанавливают клапаны вен и не устраняют причину болезни. Нельзя избавиться от варикоза и с помощью биодобавок и «чудо-таблеток» из интернета. «Мази — дополнение к терапии, но они не заменяют компрессионное лечение, склеротерапию или операции», — уточнил врач.

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Не соответствует действительности и утверждение, что варикоз бывает только у пожилых людей, продолжил флеболог. «С возрастом риск увеличивается из-за снижения эластичности сосудов, однако варикозная болезнь молодеет: ее диагностируют даже у подростков. Основные факторы риска — наследственность, длительное стояние или сидение, гормональные изменения (например, при беременности), ожирение. У молодых людей болезнь часто маскируется под усталость ног или "безобидные" сосудистые сеточки», — предупредил он.

Еще одним заблуждением Офицеров назвал заявление, что при варикозе запрещен спорт. Этот миф он считает опасным, так как из-за него люди с заболеванием отказываются от физической активности и тем самым только ухудшают состояние вен. По его словам, умеренные нагрузки в виде плавания, ходьбы, езды на велосипеде только укрепляют мышцы голеней, которые помогают проталкивать кровь к сердцу. При варикозе флеболог посоветовал воздержаться только от длительного бега по асфальту, тяжелой атлетики и приседаний с весом.

Многие отказываются от компрессионного трикотажа, считая его пережитком прошлого, однако правильно подобранные гольфы или чулки создают дозированное давление на ноги, улучшая отток крови; снижают риск тромбоза при длительных перелетах или беременности; уменьшают отеки и боль. Главное — выбрать изделие нужного класса компрессии (определяет врач) и размер (по индивидуальным меркам). Компрессия — золотой стандарт профилактики и лечения начальных стадий варикоза

Антон Офицеровфлеболог

И наконец доктор предупредил, что даже после успешной операции варикоз может вернуться, поэтому важно заниматься его профилактикой — носить компрессионный трикотаж, следить за весом, избегать длительных статических нагрузок и регулярно посещать флеболога.

Ранее сосудистый хирург, флеболог Илья Сорокваша предупредил, что риск тромбоза увеличивается при гормонозаместительной терапии. Свойство сгущать кровь имеют препараты, применяемые для лечения опухолевых заболеваний.

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