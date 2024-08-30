Россиян предупредили о повышающих риск тромбоза лекарствах

Флеболог Сорокваша: контрацептивы и терапия при менопаузе повышают риск тромбоза

Прием некоторых лекарственных препаратов повышает риск образования тромбов, предупредил сердечно-сосудистый хирург, флеболог Илья Сорокваша. Его цитирует «Газета.Ru».

Наиболее известным препаратом, который увеличивает риск тромбоза, врач назвал гормональные контрацептивы с содержанием эстрогена. По его словам, особенно осторожными с этими лекарствами надо быть курящим женщинам старше 35 лет и женщинам, предрасположенным к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Также хирург указал на риск образования тромбов при гормонозаместительной терапии, которую назначают во время менопаузы. Такой же побочный эффект возможен при длительном приеме стероидных препаратов, таких как преднизолон и другие глюкокортикостероиды. Кроме того, сгущение крови вызывают некоторые противоопухолевые препараты, в том числе те, которые используются в химиотерапии.

Помимо этого, специалист предупредил, что риск тромбоза существует при приеме эритропоэтинов, стимулирующих выработку красных кровяных клеток, транексамовой кислоты для лечения кровотечений и некоторых антипсихотических средств. Аналогичные осложнения вызывают циклоспорин и такролимус, которые препятствуют отторжению после трансплантации, заключил врач.

Ранее россиян предупредили о смертельно опасном сочетании добавок с лекарствами. Кандидат химических наук Андрей Дорохов призвал проявить осторожность при одновременном приеме витамина К и антикоагулянтов, омега-3 жирных кислот и антигипертензивных препаратов и некоторых других комбинаций.