Россиян предупредили о смертельно опасном сочетании добавок с лекарствами

Химик Дорохов: опасно принимать женьшень с антидиабетическими препаратами

Неправильное совместное употребление БАДов (пищевых добавок) и лекарств может быть смертельно опасным, предупредил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов. От ошибок при лечении он предостерег россиян в беседе с Life.ru.

По словам химика, БАДы могут изменять скорость и степень всасывания лекарств, их распределение в тканях, метаболическую трансформацию и выведение из организма, а также усиливать или ослаблять их эффект.

Наиболее частыми примерами взаимодействия БАДов и лекарств эксперт назвал сочетание витамина К и антикоагулянтов; омега-3 жирных кислот и антигипертензивных препаратов; женьшеня и антидиабетических препаратов, а также зверобоя и антидепрессантов.

Антикоагулянты, такие как варфарин, напомнил он, используются для предотвращения образования тромбов. «Витамин К играет ключевую роль в свертывании крови, а его избыток может ослабить действие варфарина, увеличивая риск тромбообразования. Следовательно, принимающие антикоагулянты должны избегать чрезмерного потребления продуктов и БАДов, богатых витамином К», — объяснил он.

В свою очередь, омега-3 жирные кислоты, часто принимаемые в виде рыбьего жира, имеют антигипертензивные свойства и могут снижать кровяное давление, предупредил Дорохов. При совместном применении с антигипертензивными препаратами они могут снизить давление чрезмерно.

Опасно принимать женьшень, снижающий уровень сахара в крови, совместно с антидиабетическими препаратами из-за риска гипогликемии, уточнил химик. А зверобой, в свою очередь, ускоряет метаболизм многих препаратов и снижает эффективность антидепрессантов, противозачаточных таблеток и антиретровирусных препаратов, перечислил он. Перед приемом любых БАДов на фоне приема лекарств Дорохов порекомендовал проконсультироваться с врачом о возможных нежелательных взаимодействиях.

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