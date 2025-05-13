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13:41, 13 мая 2025Экономика

В Забайкалье лесной пожар вплотную приблизился к населенным пунктам

В Забайкалье лесной пожар вплотную приблизился к селам Яблоново и Сохондо
Виктория Клабукова
СюжетЛесные пожары:

Кадр: Telegram-канал Газета-V-Вечорка

В Забайкалье разгорелся ландшафтный пожар. Пламя вплотную подошло к нескольким населенным пунктам, передает портал Chita.ru.

Возгорание распространилось вплоть до сел Яблоново и Сохондо Читинского района края. Лесной пожар окружил село с трех сторон, находясь всего в километре от домов. Для тушения на место происшествия прибыли два пожарных поезда, группировка МЧС и ГКСАУ усилена. Один пожар, подбирающийся к селу Сохондо, был ликвидирован всего день назад, однако на следующий появилось новое возгорание. Этот пожар действует в четырех километрах от населенного пункта.

Еще один пожар возник в десяти километрах от села Танха под Читой. Кроме того, пожарные в данный момент устраняют возгорание в лесу вблизи села Смоленка. Периодически под силой ветра возникают локальные возгорания в районе Серебряного ключа и садового товарищества «Озон» — пламя оперативно ликвидируют. За последние сутки в регионе было ликвидировано 22 лесных пожара на общей площади 241 гектар, подчеркивают в МЧС.

Ранее сообщалось о сильном лесном пожаре в Амурской области. Возгорание зафиксировано в опасной близости к трассе из Благовещенска в Свободный. Наиболее сложная обстановка в настоящее время наблюдается в районе села Москвитино.

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