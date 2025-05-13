Захарова указала на молчание Германии после видео с Мерцем

Захарова: Молчание Германии после видео с Мерцем и Макроном показательно

Молчание властей Германии после видео с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, спрятавшими лежавшие на столе подозрительные предметы, показательно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Показательней всего в этой ситуации, конечно, молчание Берлина», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что руководство ФРГ может воздерживаться от комментариев, так как решило не рисковать и «просто сидеть в танке или в бункере, как они любят». Захарова также обратила внимание на быструю реакцию Елисейского дворца, назвавшего новость о подозрительных предметах фейком и при этом не запрещавшего Украине распространять ложную информацию.

Ранее агентство AFP опубликовало видео с участием Мерца, Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, на котором французский лидер при виде журналистов быстро убрал со стола неизвестный предмет, похожий на пакетик с белым веществом. Мерц, в свою очередь, прикрыл рукой небольшой предмет, напоминающий маленькую лопатку.

Позднее Елисейский дворец сообщил, что пакетик, который Макрон пытался спрятать от камер журналистов, оказался обычной салфеткой.