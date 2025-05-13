Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:03, 13 мая 2025Мир

Захарова указала на молчание Германии после видео с Мерцем

Захарова: Молчание Германии после видео с Мерцем и Макроном показательно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Молчание властей Германии после видео с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, спрятавшими лежавшие на столе подозрительные предметы, показательно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Показательней всего в этой ситуации, конечно, молчание Берлина», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что руководство ФРГ может воздерживаться от комментариев, так как решило не рисковать и «просто сидеть в танке или в бункере, как они любят». Захарова также обратила внимание на быструю реакцию Елисейского дворца, назвавшего новость о подозрительных предметах фейком и при этом не запрещавшего Украине распространять ложную информацию.

Ранее агентство AFP опубликовало видео с участием Мерца, Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, на котором французский лидер при виде журналистов быстро убрал со стола неизвестный предмет, похожий на пакетик с белым веществом. Мерц, в свою очередь, прикрыл рукой небольшой предмет, напоминающий маленькую лопатку.

Позднее Елисейский дворец сообщил, что пакетик, который Макрон пытался спрятать от камер журналистов, оказался обычной салфеткой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали герб России без крестов. Необычную деталь заметили во время очередного награждения Адама Кадырова

    В Госдуме указали на признак подготовки НАТО к будущей войне

    Алеся Кафельникова опубликовала фото в платье с декольте до пупка

    Названы особенности пробивающего танки навылет «Корнета»

    В России отреагировали на планы ЕС обойти вето Венгрии на санкции

    У пассажирского самолета треснуло лобовое стекло в полете над Россией

    Захарова указала на молчание Германии после видео с Мерцем

    На Украине внесли изменения в Бюджетный кодекс ради ресурсной сделки с США

    Военблогеры раскритиковали видео с сыном Кадырова и гербом России без крестов

    В России осудили военнослужащего ВСУ за вторжение в Курскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости