SpaceNews: Запускаемые из США иностранные спутники обложили пошлинами

Запускаемые с территории США иностранные спутники обложили пошлинами. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В публикации рассказывается о нескольких неамериканских компаний, которые решили запустить свои космические аппараты с территории США, однако при их ввозе в Соединенные Штаты были вынуждены заплатить пошлину. В частности, генеральный директор канадского стартапа Galaxia Арад Гарагозли заявил, что возглавляемая им компания недавно была обложена пошлиной в размере 25 процентов за отправку своего спутника в Калифорнию для предстоящего в июне запуска, организуемого американским оператором SpaceX.

По словам руководителя, Galaxia рассматривала возможность отмены миссии и поиска альтернативного поставщика пусковых услуг, однако так и не нашла решения. «Учитывая короткий срок и значительные последствия отказа, мы решили взять расходы на себя и приступить к запуску», — добавил Гарагозли.

Издание отмечает, что в этом случае Погранично-таможенная служба США предлагает иностранной стороне программу возврата до 99 процентов размера таможенных пошлин, однако, по словам директора по маркетингу компании Exolaunch Джинна Аллари, соответствующий процесс нельзя считать быстрым и легким. SpaceNews напоминает, что до вступления в силу пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, направляемые в страну для запуска американскими операторами иностранные спутники автоматически освобождались от уплаты таможенных пошлин.

Ранее издание заметило, что американская компания Rocket Lab рассматривает покупку германского производителя спутниковых лазерных терминалов Mynaric в качестве возможности выйти на европейский рынок.