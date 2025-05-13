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13:21, 13 мая 2025Интернет и СМИ

Журналистка-иноагентка назвала верным решением возвращение в Россию из США

Журналистка Котрикадзе заявила, что не пожалела о возвращении в Россию из США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: А поговорить? / YouTube

Живущая в Нидерландах журналистка телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов, признан нежелательной организацией в России) Екатерина Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов) назвала верным решение вернуться из США в Россию. Об этом она заявила в интервью журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Шихман отметила, что ее гостья прожила в США около семи с половиной лет, и поинтересовалась, не жалеет ли она о возвращении в Москву. «Ни на секунду не жалею. Это было одно из самых верных решений в моей жизни — вернуться в Россию», — заявила Котрикадзе.

Ранее сообщалось, что главред «Дождя» и муж Котрикадзе Тихон Дзядко (внесен Минюстом в реестр иноагентов), живущий в Нидерландах, заявил о желании вернуться в Россию. Журналист отметил, что он хотел бы видеть свое будущее связанным с Россией.

В декабре 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию «Дождя» на вещание. Такое решение было принято после того, как ведущий канала Алексей Коростелев в прямом эфире рассказал о помощи российским военным в зоне спецоперации. Вскоре телеканал получил лицензию на вещание в Нидерландах.

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