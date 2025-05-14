Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:15, 14 мая 2025Экономика

Бананы оказались под угрозой из-за глобальной проблемы

Guardian: Климатический кризис поставил под угрозу производство бананов
Виктория Клабукова

Фото: Minwoo Park / Reuters

Мировое производство бананов оказалось под угрозой из-за климатического кризиса. О новом последствии глобальной проблемы пишет Guardian.

По прогнозам международной гуманитарной организации «Христианская помощь», к 2080 году почти две трети посевных площадей в Латинской Америке и Карибском бассейне могут стать непригодными. Данный регион является одним из самых уязвимых перед климатическим кризисом. Однако, помимо усугубляющейся жары и учащающихся природных катаклизмов, причина и в повышенном распространении грибка. При этом на Гватемалу, Коста-Рику и Колумбию приходится порядка 80 процентов экспорта бананов, а сам фрукт является четвертой по значимости в мире культурой после пшеницы, риса и кукурузы.

Ранее по той же причине в организации предрекли исчезновение авокадо. По расчетам специалистов, к середине века площадь посадок сократится как минимум на 14 процентов и как максимум — на 41. В стране с крупнейшим производством авокадо, Мексике, плантации могут уменьшиться на 31 процент даже в том случае, если среднемировая температура не повысится на два градуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил о начале битвы за Славянск

    В Финляндии признали отсутствие угрозы со стороны России

    Российские войска осуществили прорыв в Сумской области

    ВМС Эстонии попытались задержать шедший в порт России танкер

    Визит президента Бразилии в Москву обошелся без переговоров с Путиным

    Китайская компания проложит тоннели для метротрамвая в двух российских городах

    Россиянина приговорили к длительному сроку за совращение малолетней дочери сожительницы

    Известного в Голливуде аллигатора не стало

    Путин загадал премьер-министру Малайзии загадку про три трона. Ответ его рассмешил

    В Венгрии назвали имена украинских шпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости