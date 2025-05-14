Бананы оказались под угрозой из-за глобальной проблемы

Guardian: Климатический кризис поставил под угрозу производство бананов

Мировое производство бананов оказалось под угрозой из-за климатического кризиса. О новом последствии глобальной проблемы пишет Guardian.

По прогнозам международной гуманитарной организации «Христианская помощь», к 2080 году почти две трети посевных площадей в Латинской Америке и Карибском бассейне могут стать непригодными. Данный регион является одним из самых уязвимых перед климатическим кризисом. Однако, помимо усугубляющейся жары и учащающихся природных катаклизмов, причина и в повышенном распространении грибка. При этом на Гватемалу, Коста-Рику и Колумбию приходится порядка 80 процентов экспорта бананов, а сам фрукт является четвертой по значимости в мире культурой после пшеницы, риса и кукурузы.

Ранее по той же причине в организации предрекли исчезновение авокадо. По расчетам специалистов, к середине века площадь посадок сократится как минимум на 14 процентов и как максимум — на 41. В стране с крупнейшим производством авокадо, Мексике, плантации могут уменьшиться на 31 процент даже в том случае, если среднемировая температура не повысится на два градуса.