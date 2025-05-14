Дело об избиении спортивного комментатора Скворцова закрыли

Дело об избиении комментатора Скворцова закрыли за примирением сторон

В Новосибирске следствие прекратило уголовное дело об избиении спортивного комментатора Романа Скворцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области.

По данным ведомства, дело закрыто за примирением сторон.

9 февраля Скворцова доставили в одну из больниц Новосибирска, где в те дни проходил матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Спустя несколько дней его перевели из реанимации в обычную палату.

На Скворцова напал на улице мужчина. Причиной конфликта стали оскорбления. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.