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16:46, 15 февраля 2025Спорт

Комментатор Скворцов рассказал о своем восстановлении после черепно-мозговой травмы

Комментатор Скворцов рассказал, что проведет в больнице еще неделю
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Российский спортивный комментатор Роман Скворцов рассказал в своем Telegram-канале о восстановлении после черепно-мозговой травмы.

Скворцов поблагодарил всех за поддержку. «Не прочитал еще даже половины, скажу одно: тронут, извините, что подвел. Все будет хорошо, недельку еще надо долежать [в больнице], а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат», — заявил он.

9 февраля Скворцова доставили в одну из больниц Новосибирска, где в те дни проходил матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Спустя несколько дней его перевели из реанимации в обычную палату.

По факту происшествия с участием Скворцова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Позднее в сети появилось видео с места конфликта.

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