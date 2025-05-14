В России высказались об участии Европы в переговорах по Украине

Депутат Чепа: Россия не заинтересована в участии Европы в переговорах по Украине

Россия заинтересована в участии в переговорах по Украине всех сторон, которые хотят мира и безопасности, но страны, торпедирующие эти стремления, вряд ли могут оказать конструктивную помощь, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он ответил в беседе с «Лентой.ру» на вопрос о том, готова ли Москва привлечь Европейский союз к обсуждению урегулирования конфликта.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Киев настаивает на прямом участии Европы и США в переговорах с Россией.

«Мы принимали активное участие в переговорах, начиная с 2014 года, вместе с Европой, на протяжении 8 лет пытались реализовать Минские соглашения, постоянно работали в этом направлении и никуда не продвинулись, а потом выяснилось, по заявлениям руководителей европейских стран, что они и не собирались выполнять Минские соглашения», — высказался депутат.

Мало доверия этим странам, которые, как известно, продолжают принимать всяческие санкции, всячески торпедировать эти соглашения, поставляют оружие, оказывают всестороннюю помощь в продолжении этого конфликта и не делают шагов в сторону мирных переговоров Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Стамбуле главными темами должны стать полное прекращение огня и обмен всех пленных. Он также назвал необходимым посредничество третьих сторон для достижения устойчивых договоренностей.