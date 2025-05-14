ФСБ задержала замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора по делу о взятке

Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора задержали за взятку

В Кемерово ФСБ задержала замруководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Виктора Бродта. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По версии следствия, в декабре 2024 года он получил от директора Центра промышленной безопасности взятку в 400 тысяч рублей за преднамеренное выявление нарушений требований безопасности в ходе проверки готовности к отопительному сезону котельных. Благодаря этому взяткодатель получил договоры на выполнение работ по устранению нарушений.

Позже подозреваемый помог подписанию заказчиком актов выполненных работ по указанным договорам, которые не обеспечивали устранение выявленных нарушений. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Ранее в Тюмени Калининский районный суд приговорил бывшего главу межрегионального контрольно-аналитического отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора к 10,5 года лишения свободы за взятку в размере более 5,5 миллиона рублей.