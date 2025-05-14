Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:23, 14 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора по делу о взятке

Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора задержали за взятку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Кемерово ФСБ задержала замруководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Виктора Бродта. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По версии следствия, в декабре 2024 года он получил от директора Центра промышленной безопасности взятку в 400 тысяч рублей за преднамеренное выявление нарушений требований безопасности в ходе проверки готовности к отопительному сезону котельных. Благодаря этому взяткодатель получил договоры на выполнение работ по устранению нарушений.

Позже подозреваемый помог подписанию заказчиком актов выполненных работ по указанным договорам, которые не обеспечивали устранение выявленных нарушений. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Ранее в Тюмени Калининский районный суд приговорил бывшего главу межрегионального контрольно-аналитического отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора к 10,5 года лишения свободы за взятку в размере более 5,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров в Стамбуле. Что известно к этому часу?

    Российский студент обучал подростков-зацеперов и спровоцировал трагедию

    Посольство Бразилии прокомментировало возможный визит Лулы да Силвы в Москву

    Российский город остался без воды

    Названы любимые места для свиданий россиян

    В Днепропетровской области приготовились к расширению районов эвакуации

    60-летняя супермодель показала лицо без макияжа

    Генсек НАТО заявил об окне возможностей для урегулирования украинского конфликта

    В России обнаружили новый вид рыб

    В российском регионе при столкновении автобуса и двух машин пострадали 17 человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости