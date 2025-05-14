Гостья ток-шоу упала в обморок в прямом эфире

ET: Политический комментатор Кинси потеряла сознание в прямом эфире Fox News

Политический комментатор Камрин Кинси упала в обморок в прямом эфире ток-шоу на телеканале Fox News. На это обратило внимание издание Entertainment Tonight (ET).

Инцидент произошел во время обсуждения заявлений бывшего президента США Джо Байдена о причинах поражения Камалы Харрис на выборах главы государства в 2024 году. Сидевшая за столом Кинси посреди фразы закрыла глаза и потеряла сознание. «Это вопрос не идеологии, а некомпетентности, это не...», — сказала гостья программы, после чего внезапно упала со стула на пол.

Ведущий программы Джонатан Хант сразу же объявил рекламную паузу, а после возвращения в эфир сообщил зрителям, что Кинси пришла в себя и находится под наблюдением парамедиков.

Позднее сама Кинси в социальных сетях попросила прощения у подписчиков за случившееся и отметила, что благодаря вовремя оказанной помощи профессионалов чувствует себя хорошо и надеется скоро вернуться в эфир.

Ранее сообщалось, что телеведущий и комик Джоэл Домметт, известный по британской версии шоу «Маска» (The Masked Singer), потерял сознание на Лондонском марафоне 2025 года. Уточнялось, что во время забега на 17-м километре дистанции он потерял сознание и очнулся уже в машине скорой помощи.