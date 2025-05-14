Холли Берри столкнулась с неудобствами в Каннах из-за нового дресс-кода

Холли Берри отказалась от откровенного платья из-за нового дресс-кода в Каннах

Американская актриса Холли Берри столкнулась с неудобствами на открытии Каннского кинофестиваля из-за нового дресс-кода. Об этом сообщает Page Six.

58-летняя знаменитость вышла на ковровую дорожку в черно-белом полосатом платье в пол без декольте и разрезов. По словам гостьи мероприятия, ей пришлось в последний момент сменить образ, поскольку звезд призвали отказаться от откровенных нарядов и платьев с длинным шлейфом на фестивале.

«Я должна была появиться в прекрасном платье авторства индийского дизайнера Гаурава Гупты, но я не смогла надеть его из-за большого шлейфа, — пояснила актриса. — Мне пришлось сделать резкий поворот. Но я согласна с новыми правилами по поводу оголяющих тело образов».

Ранее в мае звездам запретили появляться в «голых» нарядах на Каннском кинофестивале. «Из соображений приличия нагота запрещена как на красной дорожке, так и в любой другой зоне фестиваля. Команды, встречающие гостей, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку любому, кто не соблюдает эти правила», — говорится в заявлении.