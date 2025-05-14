Хуситы заявили об очередной атаке по израильскому аэропорту

Йеменские хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об очередном ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Сообщение об атаке опубликовал в Telegram представитель движения Яхья Сариа.

«Ракетные войска Вооруженных сил Йемена провели успешную военную операцию, нанеся удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Лод, известному в Израиле как Бен Гурион», — написал он.

Сариа также отметил, что в результате атаки движение судов в районе аэропорта было приостановлено практически на час. Он подчеркнул, что эта атака по аэропорту Тель-Авива стала третьей за последние сутки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают наносить удары по Йемену и движению «Ансар Аллах». По его словам, хуситы дали понять Вашингтону, что «больше не собираются атаковать корабли».