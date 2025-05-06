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19:29, 6 мая 2025Мир

Трамп передумал бомбить одну страну

Трамп: США прекратят бомбить Йемен и хуситов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

США прекращают наносить удары по Йемену и движению «Ансар-Аллах» (хуситы). Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его слова передает Reuters.

«Хуситы сказали нам: "Пожалуйста, не бомбите нас, и мы не будем атаковать ваши корабли". Мы уважаем их просьбу и прекращаем бомбардировки», — отметил глава государства.

По словам Трампа, хуситы дали понять Вашингтону, что «больше не собираются подрывать корабли». Глава Белого дома подчеркнул, что суть военной операции США состояла именно в этом.

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в результате авиаудара полностью уничтожили аэропорт в столице Йемена Сане.

5 мая США и Израиль нанесли совместные удары по портовому городу Ходейда, находящегося под контролем хуситов.

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