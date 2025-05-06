Израильские ВВС уничтожили аэропорт в столице Йемена

ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в столице Йемена Сане

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в результате авиаудара полностью уничтожили аэропорт в столице Йемена Сане. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

«Два источника, близкие к хуситам, сообщили, что аэропорт в Сане полностью разрушен», — говорится в публикации.

Сообщается, что израильские ВВС также атаковали электростанцию Дахбан в пригороде Саны.

Ранее арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи призвал всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающие к нему районы.