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15:09, 6 мая 2025Мир

Армия Израиля призвала всех немедленно покинуть аэропорт столицы Йемена

Армия Израиля призвала всех немедленно покинуть аэропорт столицы Йемена Саны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chen Junqing / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающие к нему районы. Об этом заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи на своей странице в социальной сети X.

«Призываем вас немедленно покинуть район аэропорта... и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленно эвакуироваться из этой зоны», — написал он.

Адриа подчеркнул, что неподчинение требованию эвакуации и пребывание в этом районе подвергает жизнь опасности. Отмечается, что Сана контролируется правящим на севере Йемена движением «Ансар Аллах» (хуситами).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил хуситам и Ирану ответом на удар по международному аэропорту Бен-Гурион возле Тель-Авива. Глава израильского правительства уточнил, что атаки со стороны йеменского движения «исходят из Ирана».

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