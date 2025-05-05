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09:30, 5 мая 2025Мир

Нетаньяху пригрозил Ирану и хуситам

Нетаньяху: Израиль ответит хуситам и Ирану на удар по аэропорту Бен-Гурион
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) и Ирану ответом на удар по международному аэропорту Бен-Гурион возле Тель-Авива. Свое заявление он опубликовал в социальной сети Х.

«Израиль ответит на удар хуситов по нашему главному аэропорту, а также их иранским хозяевам в то время и в том месте, которое мы выберем», — отметил Нетаньяху.

Израильский премьер подчеркнул, что атаки со стороны йеменского движения «исходят из Ирана». По его словам, президент США Дональд Трамп был прав, выдвигая эту версию происхождения ударов.

Ранее аэропорт Бен-Гурион возобновил свою работу после ракетного обстрела со стороны Йемена.

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