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12:36, 4 мая 2025Путешествия

Израильский аэропорт Бен-Гурион восстановил работу после ракетного удара со стороны Йемена

Аэропорт Бен-Гурион заработал после ракетного обстрела из Йемена
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nir Elias / Reuters

Израильский аэропорт Бен-Гурион, расположенный возле Тель-Авива, возобновил свою работу после ракетного обстрела со стороны Йемена. Об этом со ссылкой на гостелерадиокомпанию Kan сообщает ТАСС.

Также между Тель-Авивом и Иерусалимом возобновлено движение поездов.

После ракетного обстрела аэропорт закрыли для взлетов и посадок самолетов, подъезды были заблокированы до окончания работ по очистке места ЧП.

26 апреля йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударах по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море.

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