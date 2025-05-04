Израильский аэропорт Бен-Гурион восстановил работу после ракетного удара со стороны Йемена

Израильский аэропорт Бен-Гурион, расположенный возле Тель-Авива, возобновил свою работу после ракетного обстрела со стороны Йемена. Об этом со ссылкой на гостелерадиокомпанию Kan сообщает ТАСС.
Также между Тель-Авивом и Иерусалимом возобновлено движение поездов.
После ракетного обстрела аэропорт закрыли для взлетов и посадок самолетов, подъезды были заблокированы до окончания работ по очистке места ЧП.
26 апреля йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударах по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море.