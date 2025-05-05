США и Израиль нанесли удары по Йемену

Al Masirah: США и Израиль наносят совместные удары по городу Ходейда в Йемене

США и Израиль наносят совместные удары по портовому городу Ходейда в Йемене, который находится под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом сообщает принадлежащий группировке телеканал Al Masirah.

«Американо-израильские агрессоры нанесли шесть авиаударов по порту Ходейда», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным телеканала, ударам также подвергся город и округ Бажель.

Ранее глава движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы будут работать над установлением полной воздушной блокады Израиля путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Бен-Гурион.