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20:12, 5 мая 2025Мир

США и Израиль нанесли удары по Йемену

Al Masirah: США и Израиль наносят совместные удары по городу Ходейда в Йемене
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Naif Rahma / Reuters

США и Израиль наносят совместные удары по портовому городу Ходейда в Йемене, который находится под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом сообщает принадлежащий группировке телеканал Al Masirah.

«Американо-израильские агрессоры нанесли шесть авиаударов по порту Ходейда», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным телеканала, ударам также подвергся город и округ Бажель.

Ранее глава движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы будут работать над установлением полной воздушной блокады Израиля путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Бен-Гурион.

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