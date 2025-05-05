Хуситы захотели полной воздушной блокады Израиля

Al Masirah: Йеменские хуситы планируют полную воздушную блокаду Израиля

Йеменские хуситы из исламиссткого движения «Ансар-Аллах» планируют полную воздушную блокаду Израиля благодаря ударам по аэропорту Бен-Гуриона возле Тель-Авива. С таким заявлением в эфире телеканала Al Masirah выступил глава группировки Яхья Сариа.

По его словам, хуситы «будут работать над установлением полной воздушной блокады израильского противника путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион».

Ранее израильский аэропорт Бен-Гурион возобновил свою работу после ракетного обстрела со стороны Йемена.