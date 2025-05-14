Известного в Голливуде аллигатора не стало

В США умер аллигатор-кинозвезда Моррис

В штате Колорадо, США, аллигатора Морриса, известного по съемкам в голливудских фильмах, не стало от старости 11 мая. Об этом пишет CBS News.

290–килограммовая кинозвезда жила на ферме аллигаторов Джея Янга. Он рассказал, что около недели назад Моррис стал странно себя вести: не обращал внимание на сотрудников фермы и не ел. «Он был счастлив здесь, и он умер от старости... Но это часть жизни. Все, что живет, должно умереть», — отметил владелец фермы. Аллигатору было больше 80 лет.

Морриса нашли, когда ему было около 10-20 лет, на заднем дворе в Лос-Анджелесе. Его незаконно держали в качестве домашнего животного. Тогда аллигатора отвезли к единственному жителю города, у которого было разрешение на содержание таких рептилий. Он работал в киноиндустрии, поэтому вскоре завлек туда и Морриса.

Аллигатор снимался в кино и участвовал в телевизионных шоу с 1975 года. В его фильмографии — «Счастливчик Гилмор», «Аллигатор», «Аллигатор 2: Мутация», «Интервью с вампиром», «Стиратель» и «Доктор Дулиттл 2». После 2006 года аллигатор «вышел на пенсию» и все это время жил на ферме в Колорадо. Из Морриса планируют сделать чучело.

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