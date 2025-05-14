Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:15, 14 мая 2025Наука и техника

Капсула W-3 в интересах Пентагона приземлилась в Австралии

SpaceNews: На Землю успешно вернулась капсула W-3 для Пентагона
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: John Kraus / Varda Space Industries

На Землю успешно вернулась капсула W-3, созданная компанией Varda Space Industries для Пентагона. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Приземление состоялось 13 мая на полигоне Кунибба в Южной Австралии в рамках миссии Optical Sensing of Plasmas in the Reentry Environment (OSPREE). На борту капсулы находился инерциальный измерительный блок (IMU), предназначенный для навигации в условиях гиперзвукового движения. По данным Varda Space Industries, W-3 вошла в земную атмосферу на скорости 25 чисел Маха.

«Данная экстремальная среда предоставляет исследователям ценные материалы для улучшения гиперзвуковой навигации, расширения приложений орбитальной экономики и поддержки целей национальной безопасности США на низкой околоземной орбите», — сказал вице-президент Varda по гиперзвуковым и возвращаемым испытаниям Дэйв Макфарланд.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее портал Defense News рассказал, что американская военно-промышленная Northrop Grumman испытала технологию навигации и маневрирования гиперзвукового аппарата в условиях отсутствия системы глобального позиционирования Global Positioning System (GPS).

В марте издание сообщило, что на Землю вернулась капсула W-2, созданная компанией Varda Space Industries для Пентагона.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бразильский спецборт приземлился в Москве

    В Дагестане начались посадки после подарка Лукашенко

    Названы любимые места для свиданий россиян

    В российском городе рухнуло здание

    Воздушный шар загорелся в воздухе вместе с людьми и попал на видео

    В Госдуме рассказали о будущем без отключений горячей воды

    Садальский раскритиковал москвичей

    У бывшего мэра российского города Ширшиной прошли обыски

    В Испании задержали бывшего заместителя секретаря СНБО Украины

    Мирошник назвал возможную основу для мирных договоренностей России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости