Китайская компания проложит тоннели для метротрамвая в двух российских городах

Китайская CRCC проложит тоннели для метротрамвая в Красноярске и Челябинске

Структура китайской компании China Railway Construction Corporation (CRCC) станет подрядчиком прокладки тоннелей для линий метротрамвая в Красноярске и Челябинске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генподрядчика линий «Моспроект-3».

«Моспроект-3» и подразделение CRCC «16-е управление СиАрСиСи» подписали два контракта на сумму 13,1 миллиарда рублей. Согласно документу, китайская компания должна проложить тоннели от остановки «Высотная» до «Улицы Копылова» в Красноярске и в районе остановки «Улица Овчинникова» в Челябинске.