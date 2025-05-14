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19:43, 14 мая 2025Экономика

Китайская компания проложит тоннели для метротрамвая в двух российских городах

Китайская CRCC проложит тоннели для метротрамвая в Красноярске и Челябинске
Александра Качан (Редактор)

Фото: Zhang Chenlin / Xinhua / Globallookpress.com

Структура китайской компании China Railway Construction Corporation (CRCC) станет подрядчиком прокладки тоннелей для линий метротрамвая в Красноярске и Челябинске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генподрядчика линий «Моспроект-3».

«Моспроект-3» и подразделение CRCC «16-е управление СиАрСиСи» подписали два контракта на сумму 13,1 миллиарда рублей. Согласно документу, китайская компания должна проложить тоннели от остановки «Высотная» до «Улицы Копылова» в Красноярске и в районе остановки «Улица Овчинникова» в Челябинске.

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