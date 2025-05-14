10 новых станций метро собрались построить в Петербурге за пять лет

Беглов: 10 новых станций метро построят в Санкт-Петербурге к 2030 году

В Санкт-Петербурге собрались построить 10 новых станций метро к 2030 году. Об изменениях в сети подземного транспорта в ближайшие пять лет рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, его слова передает пресс-служба Смольного в своем Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что удалось преодолеть кризисные проблемы в отрасли, и теперь можно приступать к полноценному строительству подземки.

По словам Беглова, уже к концу 2025 года должны завершить строительно-монтажные работы на станциях «Путиловская» и «Юго-Западная» на Красносельско-Калининской (шестой) линии Петербургского метрополитена. Работы также планируют проводить на других четырех новых станциях этой линии — «Броневой», «Заставской», «Боровой» и «Каретной».

Продолжение получит и Кировско-Выборгская (первая) линия метро. Уже утвержден проект продления от действующей станции «Проспект Ветеранов» до новой — «Проспект Маршала Жукова». Этот участок пройдет через аэропорт Пулково к выставочному комплексу «Экспофорум».

Одновременно со строительством новых станций будут активно ремонтировать старые — как минимум 14 из них ждет реконструкция к 2030 году.

В Москве за тот же срок планируют построить около 40 новых станций метро. В 2025 году планируется запуск нового участка Троицкой линии с четырьмя станциями: «ЗИЛ» и «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская». К концу десятилетия на ветке появятся еще шесть станций: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».