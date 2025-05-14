Кремль отреагировал на желание Лулы да Силвы обсудить с Путиным просьбу Зеленского

Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и Лулы да Силвы

Кремль проинформирует о возможных контактах президента России Владимира Путина и его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы, если они будут согласованы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящий момент я ничего не могу сообщить по этому поводу. Если в какой-то форме контакты президентов будут согласованы, то мы вас сразу же проинформируем», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Лула да Силва заявил о своем намерении прилететь в Москву, чтобы обсудить с Путиным просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле 15 мая. Глава государства пояснил, что получил просьбу президента Украины во время своего визита в Россию с 8 по 10 мая, о чем сообщил российскому лидеру во время ужина.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что провел телефонные переговоры с с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой, в ходе которых попросил уговорить Путина встретиться с Зеленским на встрече в Стамбуле. Он также призвал поддержать украинскую инициативу о прекращении огня сроком на 30 дней.