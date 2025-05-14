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19:10, 14 мая 2025Экономика

Падение локализации автомобилей Lada в два раза объяснили

НАМИ объяснил разницу в оценке уровня локализации машин Lada способом подсчета
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), подведомственный Минпромторгу, объяснил свою оценку локализации автомобилей «АвтоВАЗа», которая существенным образом расходится с данными самого производителя. В комментарии изданию «Мотор» представитель организации указал, что различие обусловлено разными методами оценки.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее неоднократно утверждал, что линейка Lada локализована на 90 процентов, а если брать Lada Granta, то почти на 100 процентов. Однако в презентации на форуме IMAF аналитик НАМИ Александр Горчаков сообщил, что подтвержденная локализация Granta составляет всего 45,7 процента.

В институте объяснили, что приводят цифры по единственной официально утвержденной методике оценки локализации, которая зафиксирована в постановлении правительства от 17 июля 2015 года. Granta по ней набирает 5284 балла, что и соответствует приведенной доле локализации, однако в действительности это означает только гарантированный минимум.

Автопроизводители не обязаны подтверждать весь объем локализации и не стремятся к этому, если набранное количество баллов достаточно для доказательства взятых на себя обязательств. Таким образом, указали в НАМИ, на «АвтоВАЗе» могут говорить правду по поводу импортозамещения, но документально оно не подтверждено.

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Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Главным бенефициаром этого документа, в случае его вступления в силу, станет «АвтоВАЗ», который и был основным сторонником его принятия.

В новых условиях крупнейший российский производитель легковых автомобилей может стать фактически монополистом на рынке машин для такси, потому что другие автомобили обладают слишком низкой локализацией. Такие изменения помогут поддержать продажи «АвтоВАЗа», которые в текущем году рухнули на треть.

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