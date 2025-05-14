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00:15, 15 мая 2025Мир

В составе российской делегации увидели позицию Москвы по переговорам

«Ъ»: РФ видит встречу в Турции как продолжение переговорного процесса 2022 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Москва рассматривает нынешние переговоры как продолжение переговорного процесса, начатого в 2022 году, и путь к устранению первопричин конфликта. Об этом сообщил «Коммерсантъ» («Ъ»).

В статье указывается, что именно этим обусловлен выбор переговорщиков. Отмечается, что вопреки сообщениям в СМИ, участие в переговорах не будут принимать ни глава МИД РФ Сергей Лавров, ни помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. В результате представлять Россию на переговорах с украинской стороной направлена примерно та же делегация, которая представляла Москву в Стамбуле три года назад, пишет издание.

14 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной. В Турцию в качестве делегатов отправятся помощник президента России Владимир Мединский, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель Министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ (ранее именовавшееся как Главное разведывательное управление — ГРУ) Игорь Костюков.

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