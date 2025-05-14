Вор переоделся монахиней, попал на видео и избежал наказания

В Чили мужчина оделся как монахиня ради кражи одной деревянной доски

В городе Сантьяго, Чили, вор в костюме монахини попал на видео с камер видеонаблюдения. Об этом пишет Radio Bio Bio.

Пострадавший домовладелец Габриэль Яньес рассказал, что заметил пропажу деревянной доски, когда отвозил жену на работу. Вернувшись, он проверил камеры видеонаблюдения и обнаружил, что его доску украл мужчина, одевшийся как монахиня. Яньес признался, что эта ситуация так его рассмешила, что он решил не обращаться в полицию. Так преступнику удалось избежать наказания.

Полицейские узнали о необычной краже, увидев соответствующие кадры в социальных сетях. Лейтенант Серхио Гонсалес заявил, что вор в костюме монахини может быть тем же человеком, что ранее совершал кражи в костюмах льва и супергероя. Этот человек все еще разыскивается.

Ранее сообщалось, что житель Курска украл пожарные рукава из больницы, пока находился там на лечении. После задержания он объяснил, что взял шланги, чтобы поливать капусту у себя на огороде.

