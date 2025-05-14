Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:48, 14 мая 2025Из жизни

Мужчина решил подраться с кенгуру и поплатился жизнью

Daily Mirror US: В США 53-летний мужчина решил подраться с кенгуру и погиб
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В США кенгуру забил мужчину до смерти на ферме в штате Южная Каролина. Об этом сообщает Daily Mirror US.

52-летнего Эрика Слейта нашли без сознания 9 мая в вольере с кенгуру на ферме его родственника в округе Орри. Прибывшие медики не смогли спасти американца. У него обнаружили многочисленные тупые травмы по всему телу.

По информации местных СМИ, поздно вечером накануне Слейт решил подраться с кенгуру, за что и поплатился жизнью. В вольере находилось несколько неодомашненных животных. Какое из них расправилось с мужчиной, не сообщается.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
Легендарного крокодила, сожравшего 300 человек, так и не смогли поймать. Он мог выжить и продолжить охотиться на людей
Легендарного крокодила, сожравшего 300 человек, так и не смогли поймать.Он мог выжить и продолжить охотиться на людей
21 сентября 2024

В данный момент неизвестно, возбудила ли полиция дело против владельца кенгуру. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Алабама кенгуру сбежал от хозяев и спровоцировал аварию на шоссе. Водители и пассажиры автомобилей не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали вокруг состава делегации на переговорах в Стамбуле

    В России повредивший самолет солдат обжаловал взыскание ущерба в 10 миллионов рублей

    Названы любимые места для свиданий россиян

    Трамп пожал руку политику из американского списка террористов

    Разгневанная сотрудница российского лоукостера набросилась на пассажирку и попала на видео

    Путин начал переговоры с премьером Малайзии

    Украина пыталась ударить по Крыму

    ВСУ при бегстве с позиций пытались застрелить военнопленного

    На Украине пожаловались на неприятную ситуацию у Богатыря

    Французский министр собрался «душить» экономику России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости