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11:37, 14 мая 2025Наука и техника

Назван неожиданный риск сидячего образа жизни

A&D: Малоподвижность оказалась фактором риска развития болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Сидячий образ жизни может оказаться опаснее, чем считалось ранее. Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта и Питтсбургского университета выяснили, что малоподвижность сама по себе является независимым фактором риска развития болезни Альцгеймера. Исследование продолжалось семь лет, а его результаты опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia.

В эксперименте участвовали 404 человека старше 50 лет. В течение недели они носили специальные устройства, фиксирующие уровень физической активности, а затем в течение семи лет проходили регулярные когнитивные тесты и МРТ-сканирование мозга.

Результаты показали: чем больше времени участники проводили в положении сидя или лежа, тем сильнее ухудшалась их память и уменьшался объем структур мозга, связанных с риском развития болезни Альцгеймера, — даже если они ежедневно выполняли физические упражнения. Особенно ярко этот эффект проявился у людей с генетической предрасположенностью к деменции.

Ученые подчеркивают: регулярные перерывы на движение в течение дня могут стать важным вкладом в здоровье мозга с возрастом.

Ранее, в апреле 2025 года, японские ученые доказали, что снизить вред от сидячего образа жизни можно с помощью простого чередования воздействия холода и тепла на кожу, которое помогает сохранить здоровье сосудов даже при отсутствии движения.

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